На Сабантуй в Казани запустят специальные автобусы

Сабантуй в Казани пройдет на четырех площадках. Фото: Рамиль Галиев

Во время празднования Сабантуя 24 июня в Казани запустят дополнительные автобусы. Об этом рассказал начальник управления культуры города Азат Абзалов на «деловом понедельнике».

Жители и гости Казани смогут доехать до Березовой рощи поселка Мирный на специальных автобусах от станции метро «Проспект Победы», остановки «10-й микрорайон», концертного зала Филармонии и с улицы Глазунова. Транспорт будет ходить с 8 утра до завершения праздника и вывоза всех гостей. Добраться до места проведения можно также на автобусах № 23, 56 и электричке.

До Сабантуя на Лебяжьем будут курсировать рейсовые автобусы № 36, 46 и 72. Спецавтобусы будут отъезжать от улицы Горьковское шоссе и от ТЦ «Мегастрой».

В Березовую рощу поселка Дербышки будут ходить автобусы № 1, 25, 34, 60, 90 и 91. Уехать на дополнительных автобусах можно будет от парковки Компрессорного завода и с территории парковки ТЦ «Мега».

Напомним, ранее Минниханов поручил обеспечить безопасность на Сабантуе в Казани.

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