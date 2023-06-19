В Набережных Челнах досрочно возобновили подачу горячей воды после опрессовки

Уже на четвертый день гидравлических испытаний из отключенных домов в 46% работы завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах началось досрочное возобновление подачи горячей воды после опрессовки. Уже на четвертый день гидравлических испытаний из отключенных домов в 46% работы завершены, сообщили в НЧТС.

Так, управляющие компании могут подавать горячую воду в 12, 13, 14, 33, 34, 35, 38, 39, 40 и 41 комплексах. Всего 14 июня было отключено 309 домов.

Ранее мы сообщали даты отключения горячей воды на июнь в Казани.

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