Международный день йоги в Казани отметят на крыше IT-парка

Мероприятие начнется в 19.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту среду, 21 июня, на крыше IT-парка им. Башира Рамеева отметят Международный день йоги с тренерами всемирного проекта "Клуб лучшей жизни" от популярного блогера Кати Гуру и чайным клубом Guru.

Начнется праздник в 19.00 с хатха-йоги с элементами звукотерапии и медитации. До 20.30 можно будет также побывать на чайной церемонии. Гости смогут задать вопросы, а также узнать, где и какой чай растет, какие у него свойства.

Для участия в Международном дне йоги необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке. Участников просят взять с собой коврики для йоги и питьевую воду в бутылочке, сообщается на сайте IT-парка.

Ранее мы рассказывали, что в Казани пройдет фестиваль мороженого.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram