В Нижнекамске состоится встреча с блогером-миллионником Рустамом Набиевым

На встрече блогер расскажет о себе, жизненном пути и своих достижениях. Фото: telegram-канал Рустама Набиева

Известный блогер-миллионник Рустам Набиев встретится с нижнекамцами. Мероприятие пройдет 20 июня в Центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая.

31-летний Рустам Набиев лишился ног во время обрушения казармы в Омске. Однако мужчина не стал замыкаться в себе. В 2020 году Рустам на руках забрался на гору Эльбрус, в 2021 году покорил гору Манаслу в Гималаях, а в конце 2022 года побывал на вершине Килиманджаро.

На встрече блогер расскажет о себе, жизненном пути и своих достижениях. Вход на встречу бесплатный, начало — в 16. 00, сообщает «Татар-информ».

Ранее стало известно, что Сабантуй в Нижнекамске посетили 30 тысяч человек.

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