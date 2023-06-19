Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:24

В пожаре на улице Павлюхина в Казани пострадал мужчина

Четверых человек, в том числе двоих детей, удалось спасти
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Причины пожара выясняются.

Причины пожара выясняются.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В воскресенье, 18 июня, загорелась квартира на четвертом этаже дома №101 по улице Павлюхина в Казани. Полыхали вещи на площади двух квадратных метров.

Пожарным удалось по лестничному маршу спасти четырех человек: двоих женщин и двоих детей. Одного пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали в РКБ.

Менее чем за 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причины пожара выясняются, сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, в этот же день в Тукаевском районе произошел страшный пожар, в котором погибли трое взрослых и четверо детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram