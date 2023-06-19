В пожаре на улице Павлюхина в Казани пострадал мужчина

Причины пожара выясняются. Фото: Виталий ТИМКИВ

В воскресенье, 18 июня, загорелась квартира на четвертом этаже дома №101 по улице Павлюхина в Казани. Полыхали вещи на площади двух квадратных метров.

Пожарным удалось по лестничному маршу спасти четырех человек: двоих женщин и двоих детей. Одного пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали в РКБ.

Менее чем за 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причины пожара выясняются, сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, в этот же день в Тукаевском районе произошел страшный пожар, в котором погибли трое взрослых и четверо детей.

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