Минниханов поручил главам районов провести обход дворов после пожара в Саитово

Особое внимание глава республики призвал уделить многодетным семьям. Фото: пресс-служба раиса Татарстана, Рустем Кадыров

В воскресенье, 18 июня, в деревне Саитово Тукаевского района произошел страшный пожар. В огне погибли семеро человек, в том числе четверо детей. Выжила только мать, которая вышла из полыхающего дома.

На совещании с правоохранительными органами раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение главам районов провести обход дворов и разъяснить населению необходимость соблюдения мер пожарной безопасности.

Особое внимание глава республики призвал уделить многодетным семьям, а также взять на контроль каждую семью.

Ранее в Татарстане завели уголовное дело по факту трагедии, унесшей жизни семи человек на пожаре.

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