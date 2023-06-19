В Казани обезопасили фонтаны после инцидента с отрезанными пальцами

В мэрии подчеркнули, что фонтаны выполняют исключительно эстетическую функцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани обезопасили фонтан в парке имени Горького после прошлогоднего происшествия, когда ребенку отрезало пальцы. Здесь установили информационный стенд с правилами безопасного пользования объектом. Помимо этого, периодически звучит голосовое оповещение этой информации. В течение лета планируется организовать подобные меры и около других городских фонтанов. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.

В мэрии подчеркнули, что фонтаны выполняют исключительно эстетическую функцию и не предназначены для купания.

Напомним, что летом 2022 года в парке мальчику оторвало три пальца, когда он играл в фонтане.

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