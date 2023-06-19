Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 4:58

В Татарстане 19 июня температура опустится до 4 градусов

В Татарстане в понедельник ожидается сильный ветер
Адам САГАЛ
Ожидается переменная облачность, без осадков

Ожидается переменная облачность, без осадков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 19 июня, в Татарстане ожидается прохладная погода – местами температура опустится до 4 градусов. Будет дуть сильный северный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем температура воздуха местами будет 14 градусов, на некоторых территориях республики она достигнет 19 градусов, передает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет совсем не летняя погода – температура опустится до +4…+9 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram