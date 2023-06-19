В Татарстане 19 июня температура опустится до 4 градусов

Ожидается переменная облачность, без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 19 июня, в Татарстане ожидается прохладная погода – местами температура опустится до 4 градусов. Будет дуть сильный северный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем температура воздуха местами будет 14 градусов, на некоторых территориях республики она достигнет 19 градусов, передает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет совсем не летняя погода – температура опустится до +4…+9 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании в Татарстане.

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