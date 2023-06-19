Татарстан не вошел в топ-10 регионов России по уровню доходов

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рейтинге регионов по доходам населения Татарстан занял 11-е место. Список был составлен по итогам 2022 года. Доля населения, которое живет за чертой бедности, в республике снизилась на 1,2% (до 5%). Данные приводит РИА Новости.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Замыкают перечень Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия.

За чертой бедности в России в 2022 году оказались 9,8% граждан или 14,3 миллиона человек. Годом ранее этот показатель составлял 11% (16 миллионов человек).

Ранее мы сообщали, что Татарстан вошел в ТОП-20 рейтинга регионов по благосостоянию семей.

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