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НовостиОбщество18 июня 2023 14:11

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медработников с праздником

Глава республики выложил пост в свой telegram-канал
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Рустам Минниханов выразил низкий поклон медработникам. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов выразил низкий поклон медработникам. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Сегодня, 18 июня, в России отмечается День медицинского работника. В связи с этим раис Татарстана Рустам Минниханов в своем telegram-канале опубликовал поздравительное видео.

- Низкий поклон каждому, кто ежедневно стоит на страже здоровья наших граждан, - поздравил всех медработников глава республики.

Напомним, ранее врачи РКБ спасли жителя Казани, у которого сердце во время инфаркта останавливалось 16 раз. При этом несколько дней спустя помощь потребовалась и другому жителю Татарстана. Ему нужна была срочная операция.

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