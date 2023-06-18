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НовостиСпорт18 июня 2023 12:01

Нижнекамский «Нефтехимик» продал вратаря Игоря Обухова в ФК «Химки»

Клуб также покинул полузащитник Евгений Черкес
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Игорь Обухов пришел в «Нефтехимик» в прошлом году и сыграл за это время 23 матча. Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Игорь Обухов пришел в «Нефтехимик» в прошлом году и сыграл за это время 23 матча. Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Нижнекамский ФК «Нефтехимик» по взаимному соглашению сторон покинули два игрока: полузащитник Евгений Черкес и вратарь Игорь Обухов. Последний продолжит свою карьеру в ФК «Химки» Московской области, сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Игорь Обухов пришел в «Нефтехимик» в прошлом году и сыграл за это время 23 матча, при этом пропустив 23 мяча. Евгений Черкес также год назад присоединился к команде и успел показать себя в 11 матчах.

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