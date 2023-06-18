Норматив по прыжкам с шестом для женщин составляет 4,71 метра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 17 июня, прыгунья с шестом Полина Кнороз выиграла турнир в Чебоксарах, преодолев высоту в 4,75 метра. Теперь спортсменка сможет пройти отбор и принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Норматив по прыжкам с шестом для женщин составляет 4,71 метра. Ранее данную отметку преодолела Анжелика Сидорова, прыгнувшая на 4,91 метра на чемпионате России, который проходил в августе прошлого года в столице Чувашии.

При этом выполнение норматива не гарантирует участие в чемпионате мира, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже запрещала выступать российским и белорусским атлетам в сезоне 2022 года на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене.

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