В Зеленодольске поезд насмерть сбил человека возле железнодорожной станции

Личность погибшего устанавливается. Фото: Мария АНАНОВА

Вечером 17 июня в Зеленодольске произошла трагедия неподалеку от железнодорожной станции «Зеленый дол». Поезд, следующий из Йошкар-Олы в Москву, насмерть сбил человека.

В настоящий момент обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Татарстане возле железнодорожной станции «Аметьево» поезд сбил мужчину насмерть.

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