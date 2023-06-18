В Зеленодольске поезд насмерть сбил человека возле железнодорожной станции

Личность погибшего устанавливается.
Фото: Мария АНАНОВА
Вечером 17 июня в Зеленодольске произошла трагедия неподалеку от железнодорожной станции «Зеленый дол». Поезд, следующий из Йошкар-Олы в Москву, насмерть сбил человека.
В настоящий момент обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются, сообщает «Татар-информ».
Ранее в Татарстане возле железнодорожной станции «Аметьево» поезд сбил мужчину насмерть.
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