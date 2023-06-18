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НовостиОбщество18 июня 2023 10:25

В Казани на благоустройство шести водоемов выделят более 2 миллионов рублей

Средства направят из городского бюджета
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Работы пройдут в Кировском и Ново-Савиновском районе.

Работы пройдут в Кировском и Ново-Савиновском районе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Казани планирует благоустроить шесть водоемов и территории, прилегающие к ним. Работы пройдут в Кировском и Ново-Савиновском районе.

В список попали Адмиралтейский пруд по улице Ручной, обводненный карьер "Изумрудное", пруд по улице Маршала Чуйкова, озера Светлое, Малое и Большое Лебяжье, а также озеро Харовое на перекрестке улиц Вахитова и Яруллина.

На эти цели из бюджета Казани планируют выделить более 2 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет привести в порядок территории до конца ноября 2023 года.

Ранее мы опубликовали список лучших пляжей Казани, где можно купаться этим летом.

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