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НовостиОбщество18 июня 2023 9:58

В Казани до конца года закрыли тротуар возле моста по улице Назарбаева

Ограничения действуют с 18 июня
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для горожан рядом поставили предупреждающие знаки со схемой обхода. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

Для горожан рядом поставили предупреждающие знаки со схемой обхода. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

С 18 июня и до 30 декабря в Казани будет закрыт тротуар возле моста по улице Назарбаева.

Короткая дорога к набережной озера Кабан была проложена со стороны улицы Хади Такташа, когда стартовала реконструкция объекта. Однако теперь из-за строительных работ эту территорию нужно перекрыть до конца года.

Для горожан рядом поставили предупреждающие знаки со схемой обхода, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Ранее мы сообщали, когда запланировано открытие моста по улице Назарбаева.

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