Житель Набережных Челнов обвиняется в убийстве сестры

Обвиняемый сам позвонил в полицию и сознался в преступлении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Набережных Челнов будут судить по обвинению в убийстве сестры. Инцидент произошел 30 апреля 2023 года.

По версии следствия, 53-летняя сестра пришла домой к 47-летнем брату, который был на тот момент пьяным. Женщина стала предъявлять претензии на жилплощадь, где проживал обвиняемый, и предлагала поделить имущество.

В ходе ссоры мужчина нанес сестре смертельное ранение ножом в грудь, а затем позвонил в полицию и рассказал о содеянном, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Обвиняемый причастность к преступлению признал. Сейчас он заключен под стражу, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Набережных Челнах пьяный дебошир напал на фельдшера «скорой».

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