В Татарстане число электронных обращений при оформлении недвижимости выросло на 50%

В целом ситуация на республиканском рынке недвижимости оценивается, как стабильная. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Росреестр Татарстана поступило порядка 170 тысяч электронных обращений на учетно-регистрационные действия - это на 50% больше, чем за прошлый период.

При этом число онлайн-заявлений на кадастровый учет выросло в 4,5 раза - до 38,5 тысячи, а на регистрацию прав на 26% - до 125,2 тысячи.

В целом ситуация на республиканском рынке недвижимости оценивается, как стабильная. Увеличилось количество договоров долевого участия и сделок по ипотеке. При этом число сделок по вторичному жилью соответствует уровню 2022 года, приводит статистику Росреестр Татарстана.

Напомним, ранее в республике зарегистрировали более 50 тысяч ипотек за «24 часа».

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