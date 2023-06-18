На Каме четырех человек на надувных матрасах едва не унесло течением

Медицинская помощь им не потребовалась. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 17 июня, в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что на реке Кама в Лаишевском районе уносит течением четырех человек на надувных матрасах.

На место выехали спасатели, которые помогли выбраться на берег двум парам юношей и девушек. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Возраст одной из девушек составлял 16 лет. Ее родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.

Напомним, ранее на реке в Татарстане обнаружили плавающую кругами лодку без людей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram