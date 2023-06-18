Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:31

На Каме четырех человек на надувных матрасах едва не унесло течением

Среди них была несовершеннолетняя
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Медицинская помощь им не потребовалась.

Медицинская помощь им не потребовалась.

Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 17 июня, в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что на реке Кама в Лаишевском районе уносит течением четырех человек на надувных матрасах.

На место выехали спасатели, которые помогли выбраться на берег двум парам юношей и девушек. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Возраст одной из девушек составлял 16 лет. Ее родителей привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.

Напомним, ранее на реке в Татарстане обнаружили плавающую кругами лодку без людей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram