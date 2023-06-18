Из горящей квартиры в Зеленодольске спасли двух пьяных пострадавших

Последствия пожара. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 17 июня в Зеленодольске загорелась однокомнатная квартира на девятом этаже дома №6 по улице Баки Урманче. Горели вещи на балконе многоквартирного десятиэтажного жилого дома.

Пожарные по лестничному маршу спасли из огня двух пьяных жильцов: женщину и мужчину 1982 и 1984 годов рождения соответственно. Пострадавших доставили в Зеленодольскую ЦРБ с отравлением продуктами горения.

До прибытия пожарных соседи сумели самостоятельно эвакуироваться. Огонь распространился на площади 2 квадратных метра. Причины возгорания выясняются, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Напомним, ранее в Казани произошел крупный пожар на площади 1,1 тысячи квадратных метров.

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