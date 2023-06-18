В Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета — 2023»

Фестиваль пройдет с 21 по 25 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 по 25 июня на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль мороженого «Вкус лета — 2023». На празднике представят свыше 100 видов лакомства.

Жители и гости столицы Татарстана смогут продегустировать мороженое в сладкой вате, японский десерт тайяки, московский пломбир, гранулированное, скульптурное, жареное и восточное мороженое.

В программе ожидаются мастер-классы, диджей-сет, выступления артистов, танцы, ростовые куклы, аквагрим и не только, рассказали в пресс-службе Кремлевской набережной.

Ранее стало известно, что в Зеленодольском районе появится фабрика по производству мороженого.

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