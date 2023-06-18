В Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета — 2023»

Фестиваль пройдет с 21 по 25 июня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 21 по 25 июня на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль мороженого «Вкус лета — 2023». На празднике представят свыше 100 видов лакомства.
Жители и гости столицы Татарстана смогут продегустировать мороженое в сладкой вате, японский десерт тайяки, московский пломбир, гранулированное, скульптурное, жареное и восточное мороженое.
В программе ожидаются мастер-классы, диджей-сет, выступления артистов, танцы, ростовые куклы, аквагрим и не только, рассказали в пресс-службе Кремлевской набережной.
Ранее стало известно, что в Зеленодольском районе появится фабрика по производству мороженого.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram