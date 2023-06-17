Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре

Вместе с ветром в республику придет похолодание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье днем и вечером местами, в том числе и в Казани, ожидается сильный северный, северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

При этом, согласно его прогнозам, в республике 18 июня днем похолодает. Столбики термометров поднимутся максимум до отметки +20. Существенных осадков не ожидается.

Похолодание продолжится и в начале следующей недели. В понедельник, 19 июня, и во вторник, 20 июня, днем температура воздуха будет в пределах от +14 до +19 градусов. В остальном погода будет похожа на воскресную, разве что ветер немного стихнет.

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