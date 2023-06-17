В Чебоксарском районе в массовом ДТП один человек погиб и еще трое пострадали

С места аварии. Фото: МВД Чувашии

В эту субботу, 17 июня, в Чебоксарском районе около 12.00 на 656 километре трассы М-7 столкнулись сразу четыре автомобиля, сообщает МВД Чувашии.

По предварительным данным, водитель тягача Renault с полуприцепом врезался в зад легковушки Renault Logan и втолкнул ее в Nissan Terrano, а тот уже столкнулся с грузовиком Scania.

«В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 64-летний водитель Renault Logan. Также пострадали три человека, которые ехали в автомобиле Nissan. Они были доставлены в больницу», - рассказали в МВД Чувашии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Напомним, что ранее в Чувашии произошли две ужасные аварии. В одной легковушку с детьми сплющило при столкновении с внедорожником, а в другой погибли два человека, в том числе один ребенок.

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