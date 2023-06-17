Глава Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги участия республики в ПМЭФ 2023

На форуме руководитель региона лично принял участие в подписании ряда важных соглашений. Фото: rais.tatarstan.ru

Делегация Татарстана, которая состояла из 100 человек, приняла активное участие в Петербургском международном экономическом форуме (14-17), отметил глава республики Рустам Минниханов.

«Было много встреч: с руководством Правительства, федеральными министрами, главами российских регионов. Также прошли встречи с нашими партнерами из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Египта. Обсудили вопросы сотрудничества с руководителями ведущих российских компаний. Также было подписано 11 документов», - резюмировал Рустам Минниханов.

Также он назвал результатом большой совместной работы второе место Татарстана в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Республику в нем обошла только Москва.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

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