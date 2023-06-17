В Нижнекамске полицейские нашли водителя, который сбил подростка и сбежал

Момент наезда был заснят на видео. Фото: скриншот с видео

В четверг, 15 июня, в Нижнекамске на улице Набережная водитель автомобиля «Лада» проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу 15-летнему подростку. Школьник был сбит. Он получил травмы и был в итоге доставлен в больницу. В свою очередь водитель совершивший наезд на ребенка скрылся с места ДТП.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить его личность и задержать. На 72-летнего жителя Нижнекамского района составили протокол за оставление места ДТП, он был лишен водительских прав на один год. Также на мужчину завели административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, сообщает ГИБДД Татарстана.

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