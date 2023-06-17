В Татарстане решили создать центр по сортировки ТКО

Это позволит сократить вывоз отходов на полигоны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На полях Петербургского международного экономического форума (14-17 июня) между Татарстаном и ППК «Российский экологический оператор» было подписано соглашение о сотрудничестве.

Благодаря этому в республике будет формироваться комплексная систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, на территории Татарстана будет создан центр сортировки мусора, а также комплекс по обращению с ТКО. Это поможет разгрузить места захоронения отходов. Инвестиции в проект могут составить более 14 миллиардов рублей.

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