Ильхам Алиев назвал сотрудничество с Татарстаном вкладом в укрепление отношений с Россией

Президент Азербайджана встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: rais.tatarstan.ru

После открытия в Азербайджане автомобильного сервисного центра, который был создан при участии завода «КАМАЗ», президент страны Ильхам Алиев провел официальную встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Рад, что реализуются все запланировали с вами проекты. Большие перспективы открываются по промышленной кооперации, огромный пласт - это культурное сотрудничество. Отношения между нами - весомый вклад в дело укрепления союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», - сказал Ильхам Алиев.

Отметим, что в 2022 году объем товарооборота между Татарстаном и Азербайджаном вырос на 78% и составил 125 миллионов долларов США. Рост продолжается и в этом году – за три первых месяца на 16%. В частности, Татарстан экспортирует в Азербайджан сельскохозяйственную, фармацевтическую и бумажную продукцию. А обратно получает нефтепродукты, минералы и плодоовощную продукцию.

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