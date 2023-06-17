Президент Азербайджана и глава Татарстана открыли сервисный центр, созданный при участии ПАО «КАМАЗ»

Сервисную мощность открытого центра предлагается задействовать не только для обслуживания техники «КАМАЗ», но и других брендов. Фото: скриншот

В эту субботу, 17 июня, в Азербайджане президент страны Ильхам Алиев вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым торжественно открыли сервисный центр «Auto Leasing Azerbaijan». Комплекс создавался при участии ПАО «КАМАЗ» и Гянджинского автомобильного завода.

Как отметил Ильхам Алиев, новый центр весьма востребован, так как в Азербайджане ведутся масштабные строительные работы, в которых задействованы сотни единиц грузовой техники.

«Центр рассчитан на ремонт любой сложности. Зона обслуживания состоит из 12 постов. Имеется агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Сервисную мощность предлагается задействовать не только для обслуживания техники «КАМАЗ», но и других брендов», - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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