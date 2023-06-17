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НовостиОбщество17 июня 2023 10:33

Президент Азербайджана и глава Татарстана открыли сервисный центр, созданный при участии ПАО «КАМАЗ»

Новый комплекс рассчитан на ремонт грузовых автомобилей любой сложности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сервисную мощность открытого центра предлагается задействовать не только для обслуживания техники «КАМАЗ», но и других брендов.

Сервисную мощность открытого центра предлагается задействовать не только для обслуживания техники «КАМАЗ», но и других брендов.

Фото: скриншот

В эту субботу, 17 июня, в Азербайджане президент страны Ильхам Алиев вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым торжественно открыли сервисный центр «Auto Leasing Azerbaijan». Комплекс создавался при участии ПАО «КАМАЗ» и Гянджинского автомобильного завода.

Как отметил Ильхам Алиев, новый центр весьма востребован, так как в Азербайджане ведутся масштабные строительные работы, в которых задействованы сотни единиц грузовой техники.

«Центр рассчитан на ремонт любой сложности. Зона обслуживания состоит из 12 постов. Имеется агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Сервисную мощность предлагается задействовать не только для обслуживания техники «КАМАЗ», но и других брендов», - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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