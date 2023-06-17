В Татарстане программа капремонта домов выполнена на 59%

Полностью завершили работу в 93 многоквартирных домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане на данный момент уже выполнена на 59% от запланированного. Полностью завершили работу на 93 объектах, только на 38 из них это удалось сделать за последние две недели, сообщил 16 июня на республиканском совещании зам главы Минстроя Алексей Фролов.

«Работы продолжаются на 620-ти многоквартирных домах. В том числе по замене 115 лифтов в 43 домах, из них на 240 домах объем работ превысил 70%», - также сказал Фролов.

Что же касается капремонта образовательных учреждений, то он в республике проходит сразу по шести программам, работы по которым выполнены уже на 45%. Полным ходом чинят и объекты здравоохранения. Например, в 118 медучреждениях первичного звена работы выполнены на 66%.

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