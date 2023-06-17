Ремесленная палата Татарстана после 20 лет работы может прекратить свою деятельность

Палата сейчас занимает площади бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палата народных художественных промыслов и ремесел (ПНХП) Татарстана действует уже как 20 лет, однако ее дальнейшая работа, как и существование в целом, сейчас находится под вопросом.

«Мы уже не в силах продолжать работать. Еще два−три месяца, и закрою», - цитирует «БИЗНЕС Online» руководителя ПНХП республики Нури Мустафаева.

По его словам, деньги от властей не поступают, а своих средств у палаты уже не хватает.

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