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НовостиОбщество17 июня 2023 8:53

Ремесленная палата Татарстана после 20 лет работы может прекратить свою деятельность

По словам ее руководителя Нури Мустафаева, причина тому нехватка собственных средств для дальнейшей работы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Палата сейчас занимает площади бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе Казани.

Палата сейчас занимает площади бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палата народных художественных промыслов и ремесел (ПНХП) Татарстана действует уже как 20 лет, однако ее дальнейшая работа, как и существование в целом, сейчас находится под вопросом.

«Мы уже не в силах продолжать работать. Еще два−три месяца, и закрою», - цитирует «БИЗНЕС Online» руководителя ПНХП республики Нури Мустафаева.

По его словам, деньги от властей не поступают, а своих средств у палаты уже не хватает.

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