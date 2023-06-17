В Татарстане тарифы на тепло проиндексируют 1 июля 2024 года

Последний раз тарифы за тепло индексировались 1 декабря прошлого года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний раз тарифы на тепло в Татарстане проиндексировали (повысили) 1 декабря прошлого года. Их размер должен оставаться неизменным в течение 1,5 лет. Согласно информации Госкомитета республики по тарифам, следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года. То есть в традиционную для этого ранее дату.

Напомним, официально не раз заявлялось, что в Татарстане оплата за отопление ниже, чем в ряде регионов страны. К тому же в республике начисление за него производится по факту потребления – сумма «не размазывается» по платежкам в течение всего года. Особенно ярко это запомнили жители Казани и Набережных Челнов, когда зимой во время сильных морозов дома усиленно топились, а платежка за тепло из-за этого росла.

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