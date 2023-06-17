В Казани перекроют движение по улицам Зинина и Ершова

Движение перекроют уже в следующую среду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с запланированными работами на сетях электрокабеля в Казани придется частично перекрыть движение по двум улицам – Зинина и Ершова. Ограничение введут со следующей среды, 21 июня, а снимут лишь 14 июля.

В этот период времени для транспорта не будет доступен участок около дома №3 по улице Зинина, а также возле домов №16, №28, №32/23 и сквера имени Усманова, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

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