В Казани спрос на квартиры в новостройках упал из-за повышения их стоимости

Также рассматривались и другие версии, среди которых было и снижение реальных доходов горожан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казанском филиале РАНХиГС провели анализ первичного рынка недвижимости в столице Татарстана. Исследователи сравнили ситуацию с продажей квартир в новостройках в Тюменской и Свердловской областях, где люди довольно охотно приобретают их. В итоге они пришли к выводу, что спрос на жилье на первичном рынке Казани упал. Причина тому в повышении цены за квадратный метр в новостройках.

Хотя до этого рассматривались и другие версии. Это, например, условия ипотеки, снижение реальных доходов казанцев, поведенческие способности или просто снижение интереса. В итоге все сошлось на том, что на падение спроса на первичном рынке недвижимости в Казани все же повлиял рост цены на нее.

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