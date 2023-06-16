Гидрометцентр сообщил, когда в республике снова начнется похолодание

В субботу ожидается до +27 градусов. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В эту субботу, 17 июня, в республике ожидается погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Будет тепло – днем от +22 до +27 градусов, и ветрено – днем местами до 14 м/с, сообщил Гидрометцентр Татарстана.

На этом, согласно его прогнозам, летняя жара в республике прекратится. Уже в воскресенье, 18 июня, днем ожидается максимум +22 градуса. Будет все так же без особых осадков и ветрено – местами до 13 м/с.

В понедельник, 19 июня, станет еще прохладней – днем от +15 до +20 градусов. В остальном погода не изменится.

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