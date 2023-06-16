На лето в электричках Казань – Сосновка – Казань увеличат количество вагонов

Такие составы начнут курсировать уже с 17 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Летом татарстанцы массово ездят на электричках на дачи и в соседние регионы. В связи эти с 17 июня и по 30 августа было решено увеличить количество вагонов в пригородных поездах Казань – Сосновка – Казань.

- Составы по данному направлению будут курсировать в шестивагонном исполнении, - сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Правда, ходить удлиненные составы будут только по субботам - Казань – Сосновка (08.05 – 11.33), Сосновка – Казань (13.45-17.24).

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