Ильсур Метшин дал поручение восстановить дом после пожара на Чехова до 7 июля

ФОТО: мэрия Казани

Ильсур Метшин дал поручение восстановить дом после пожара на улице Чехова до 7 июля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

К этому сроку должны быть ликвидированы все последствия серьезного возгорания, произошедшего 14 июня. Проект восстановления здания уже подготовлен. На сегодняшний день в доме подано электричество. После точечной проверки инженерных коммуникаций будут подключены газ и вода.

Все работы должны быть завершены к 7 июля, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

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