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В Казани объявили конкурс на лучшее оформление двориков «Цветущий Советский», рассказали в пресс-службе администрации города. Заявки на участие принимаются до 15 августа на электронную почту sovblag@mail.ru.

Конкурс стартовал в Советском районе Казани. В соревнованиях могут принять участие местные жители и организации. Оцениваться будут самые цветущие дворики и площадки.

Итоги подведут 15 сентября. Победители получат призы, а все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами.

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