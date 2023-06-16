Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Татарстана назвал 5 пляжей республики, непригодных для купания. Их список вывешен на официальном сайте ведомства.

Выводы были сделаны, исходя из исследования водоемов. Вода в некоторых из них не соответствует гигиеническим требованиям. В список вошли пляжи в городах Нурлат, Мамадыш, Лаишево, Лениногорске, а также в Камское-Устьинском районе.

Администрациям районов Роспотребнадзор направил рекомендации об установке аншлагов о запрете купания.

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