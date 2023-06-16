ФОТО: Минтранс Ульяновской области

С 30 июня из Ульяновска в Казань будет курсировать рельсовый автобус, сообщает пресс-служба минтранса Ульяновской области. Пригородные поезда будут ходить несколько раз в неделю.

Отправление рельсовых автобусов из Казани запланировано на 06:30 (время московское), прибытие в Казань – в 10:45. Из столицы Татарстана поезд будет стартовать в 14:30, прибытие в Ульяновск – в 19:10.

Из Казани рельсовые автобусы будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, из Ульяновска – только по субботам и воскресеньям.

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