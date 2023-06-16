Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 14:46

С 30 июня из Ульяновска в Казань будет курсировать рельсовый автобус

Поезда будут ходить несколько раз в неделю
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минтранс Ульяновской области

ФОТО: Минтранс Ульяновской области

С 30 июня из Ульяновска в Казань будет курсировать рельсовый автобус, сообщает пресс-служба минтранса Ульяновской области. Пригородные поезда будут ходить несколько раз в неделю.

Отправление рельсовых автобусов из Казани запланировано на 06:30 (время московское), прибытие в Казань – в 10:45. Из столицы Татарстана поезд будет стартовать в 14:30, прибытие в Ульяновск – в 19:10.

Из Казани рельсовые автобусы будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям, из Ульяновска – только по субботам и воскресеньям.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram