Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани будут судить экс-директора фольклорного ансамбля за мошенничество, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Ему вменяют ущерб бюджету республики в размере 1,1 миллиона рублей.

По версии следствия, 42-летний директор «Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» в период с 2020 по 2022 год якобы взял на работу балетмейстера. Однако зарплату фиктивного сотрудника он забирал себе. Стоит отметить, в настоящее время мужчина вину признал, а причиненный ущерб возместил.

Уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» передано в суд.

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