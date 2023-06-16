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НовостиОбщество16 июня 2023 13:55

Из Кирова в Казань с 1 июля запустят авиарейс

Сумма субсидирования за полгода составит 16 миллионов рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Из Казани в Киров и обратно запустят несколько рейсов в неделю.

Из Казани в Киров и обратно запустят несколько рейсов в неделю.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Кирова в Казань с 1 июля запустят субсидируемый авиарейс. Об этом на Питерском международном экономическом форуме сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

По словам Соколова, этот вопрос уже решен. Из Казани в Киров и обратно запустят несколько рейсов в неделю. Сумма субсидирования за полгода составила 16 миллионов рублей.

Как отметил спикер, многие ездят в Казань не только отдохнуть, но и по рабочим, семейным вопросам. Выполнять рейсы будет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Напомним, 23 июня из Казани в Екатеринбург запустят авиарейсы.

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