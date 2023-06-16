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НовостиПроисшествия16 июня 2023 13:49

Купил пистолет в магазине: полицейские нашли подростка, который стрелял в ребенка на детской площадке

В Татарстане полицейские нашли стрелявшего на детской площадке подростка
Адам САГАЛ
Сначала подросток отправился стрелять в лесопосадке, а затем взял пистолет на прогулку

Сначала подросток отправился стрелять в лесопосадке, а затем взял пистолет на прогулку

Фото: скриншот с видео

В МВД Татарстана раскрыли подробности инцидента со стрельбой в ребенка в Альметьевском районе. Инцидент произошел 15 июня.

В одном из городских парков подросток ранил ребенка из предмета, похожего на пистолет. Оперативникам удалось быстро установить личность стрелявшего – им оказался 12-летний школьник. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подросток тайно взял деньги у родителей, после чего в одном из торговых центров купил пневматический газобаллонный пистолет. Сначала он отправился стрелять в лесопосадке, а затем взял покупку с собой на прогулку.

В какой-то момент подросток начал стрелять в сторону 7-летнего мальчика, который гулял на детской площадке, в результате чего ранил его. Пострадавший был госпитализирован.

В отношении родителей стрелявшего ребенка составлен административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также ведется проверка в отношении продавца магазина, где подросток купил пистолет.

Пострадавший мальчик находится в больнице, пуля попала в бедро. Врачам пока не удалось ее достать.

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