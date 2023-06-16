В Набережных Челнах старшеклассников, набравших 200 баллов, нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали 10 выпускников. Об этом в социальных сетях сообщил начальник управления образования и по делам молодежи исполкома города Рустем Хузин.

По словам Хузина, три ученика набрали максимальный балл по химии, девять - по литературе. Состоялись ЕГЭ по географии, литературе, химии, русскому языку, математике (базовая и профильная), истории, физике, обществознанию, иностранным языкам (кроме раздела «Говорение), биологии.

Как отметил спикер, старшеклассников, набравших 200 баллов, нет. В прошлом году таких в городе насчитывалось четыре человека.

Напомним, 41 ученик Казани сдал ЕГЭ на 100 баллов.

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