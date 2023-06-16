Мэр Челнов на выписке из роддома вручил жене бойца СВО 100 тысяч рублей

Самат появился на свет 12 июня, в День России. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Мэр Набережных Челнов встретил в роддоме жену и сына участника СВО Сайдаша Бахтиева. Торжественная выписка состоялась 16 июня.

Самат появился на свет 12 июня, в День России.

«Это добрый знак. Желаю семье Бахтиевых семейного счастья и всего самого доброго!», - сказал Магдеев.

Глава города вручил супруге бойца 100 тысяч рублей и необходимые для малыша вещи.

Ранее мы сообщали, как Наиль Магдеев встречал в роддоме жену и ребенка другого мобилизованного.

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