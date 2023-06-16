Гости и горожане смогут посетить пространство уже этим летом. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Казани Спасскую башню откроют как общественное пространство. По этому поводу в городе провели дискуссию с местными жителями. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

По словам Рахимова, гости и горожане смогут посетить пространство уже этим летом. Там к концу августа планируют завершить музеефикацию. Откроют доступ в саму башню, а внутри расположится небольшой музей.

Кроме того, планируют восстановить «Малиновый звон». Этот проект принадлежит студенческому конструкторскому бюро «Прометей». Так, по вечерам на последнем ярусе башни можно будет понаблюдать за малиновым светом.

Напомним, со Спасской башни в Казанском Кремле убрали символ Святой Троицы.

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