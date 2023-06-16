Концерт певицы Zivert в Челнах перенесен на февраль 2024 года

Все ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Концерт певицы Zivert в Набережных Челнах перенесен на 2 февраля 2024 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ранее выступление артистки в ледовом дворце автограда должно было состояться 26 мая 2023 года. Но незадолго до концерта было объявлено о его переносе без точной даты. Теперь же появилась конкретика.

«Все ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно», — сообщили организаторы.

Примечательно, что это был не первый перенос концерта Zivert в Набережных Челнах. До этого она не смогла выступить из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что после обращения Мизулиной в Казани перенесли концерт рэпера Big Baby Tape.

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