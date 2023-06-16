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НовостиДосуг16 июня 2023 12:59

Концерт певицы Zivert в Челнах перенесен на февраль 2024 года

Изначально выступление планировалось на май 2023 года
Адам САГАЛ
Все ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно

Все ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Концерт певицы Zivert в Набережных Челнах перенесен на 2 февраля 2024 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ранее выступление артистки в ледовом дворце автограда должно было состояться 26 мая 2023 года. Но незадолго до концерта было объявлено о его переносе без точной даты. Теперь же появилась конкретика.

«Все ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно», — сообщили организаторы.

Примечательно, что это был не первый перенос концерта Zivert в Набережных Челнах. До этого она не смогла выступить из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что после обращения Мизулиной в Казани перенесли концерт рэпера Big Baby Tape.

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