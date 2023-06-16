В Казани больнице №7 присвоили имя умершего главы Минздрава РТ Марата Садыкова

Садыков скончался в январе этого года в возрасте 53 лет. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о присвоении городской больнице №7 в Казани имени умершего главы Минздрава РТ Марата Садыкова. Напомним, министр скоропостижно скончался в январе этого года в возрасте 53 лет.

Первой о том, что городской больнице №7 в Казани нужно присвоить имя министра, заявила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова. Официальное же предложение об этом внес в местный Кабмин Минздрав республики.

Имя Садыкова больнице №7 в Казани было решено присвоить в связи с тем, что свое время данным медучреждением он руководил на протяжении 10 лет. Согласно постановлению Кабмина Татарстана от 16 июня, Минздраву республики поручено в течение 60 дней внести в устав больницы изменения, которые касаются присвоения ей имени умершего министра.

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