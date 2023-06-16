Врачи не смогли вытащить пулю: В Татарстане на детской площадке семилетнего мальчика расстреляли из пневматического оружия

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Фото: Александр ГЛУЗ

Инцидент произошел в Альметьевске. Как рассказала в соцсетях мать пострадавшего ребенка, они гуляли в городском парке «Здоровья». Женщина, видимо, оставила играться семилетнего сына на детской площадке, когда к нему подошли мальчики постарше. Так, как дальнейший ее рассказ составлен из разговора с сыном, когда все уже произошло. Утверждается, что дети постарше из пневматического оружия расстреляли мальчика, пока тот играл в детском тоннеле.

Одна пуля отрикошетила, а вот вторая попала в бедро. Причем настолько глубоко, что, по словам матери ребенка, в больнице ее вытащить так и не смогли. Мальчик находится в больнице.

- Прокуратура выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщили о начале проверки в надзорном ведомстве Татарстана.

Тем временем, как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, личность стрелявшего мальчика уже установлена – это 12-летний местный школьник, он заявил, что пневматический пистолет он купил в магазине сам.

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