У жителей Марий Эл из-за высокопатогенного гриппа забирают птиц и сжигают их

На птицефабрике Волжского района выявили птичий грипп. Фото: Комитет ветеринарии Республики Марий Эл

В Марий Эл продолжает действовать карантин на птицефабрике Волжского района и около нее. Напомним, на предприятии выявили очаг птичьего гриппа. Было уничтожено 70 тысяч кур. На этом и других ограничительных мерах дело не закончилось. С 8 по 14 июня специалисты государственной ветеринарной службы республики прошлись по частным дворам в опасных зонах.

- Они обошли 882 хозяйства, у населения изъято 135 птиц. Они была умерщвлены бескровным методом и утилизированы путем сжигания в специально отведенном месте. В помещениях же, находились изъятые птицы, провели дезинфекцию, - сообщили в комитете ветеринарии Республики Марий Эл.

Отметим, всю продукцию, поступившую в продажу от ООО «Птицефабрика Приволжская», должны были изъять из оборота, отзывать полученную продукцию, а также уничтожить ее остатки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram