В Набережных Челнах пьяный дебошир напал на фельдшера «скорой»

«Скорую» вызвали 35-летнему местному жителю, который получил травму во время распития спиртного. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Пьяному 35-летнему жителю Набережных Челнов вызвали «скорую». Мужчина умудрился получить травму во время застолья. Такую заботу он, видимо, не оценил. Увидев фельдшера, пациент превратился в дебошира. Мужчина впал в ярость и напал на медика. Теперь и тот получил травмы. Мало того, агрессии дебошира хватило для всей бригады «скорой». Он начал угрожать им расправой.

Медикам пришлось обратиться за помощью в ОП «Автозаводский». Оттуда прибыли полицейские. Прибыв на место они задержали дебошира и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили «КП-Казань» в пресс-службе УМВД по Набережным Челнам.

Оказалось, что задержанный мужчина имеет судимости за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, кражи, оскорбление представителя власти и угрозу убийством. Сейчас по факту нападения на фельдшера проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение - возбуждать или не возбуждать уголовное дело.

Ранее в Татарстане скорая помощь отказалась выезжать к пострадавшему в аварии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram