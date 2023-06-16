Житель Чебоксар спас двух детей во время пожара

Пожар произошел на втором этаже. Фото: МЧС Чувашии

Утром 16 июня в одном из домов по улице Эльменя в Чебоксарах загорелась 2-комнатная квартира. Огонь охватил балкон, а затем перекинулся на жилые помещения. Внутри в этот момент находились двое детей 2015 и 2016 годов рождения.

Первым пожар заметил 45-летний сосед Алексей Кудашев. Он же и сообщил о происшествии пожарным. Мужчина попытался войти в жилье через входную дверь, но ее открыть не удалось.

Тогда он вышел на улицу и увидел в окне горящей квартиры детей. Алексей Кудашев забрался на газовую трубу, разбил стекло оконной рамы и спас мальчиков, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Детей госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с отравлением продуктами горения. Предполагается, что причиной возгорания стала детская шалость с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Ранее стало известно, что на центральном пляже Чебоксар утонула студентка.

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